Барнаул, , 09:11 — REGNUM Пресловутая «зерновая сделка» ни к чему хорошему не приведет и будет использована бандеровцами и НАТО в военных целях против России, сообщил в своем телеграм-канале алтайский историк Олег Боронин. Комментируя информацию о том, что Россия приостанавливает реализацию зерновой сделки на неопределенный срок, он пояснил:

Зерно Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Что имеем с использованием «возможностей зернового коридора»? Первое. Историю с атакой на Крымский мост. Второе. Историю с атакой на корабли Черноморского флота (29 октября — прим. ИА REGNUM). Третье. Похоже, полное неведение о том, сколько военной помощи получили бандеровцы с использованием этого «зернового коридора». Четвертое. Факт, что в бедные голодающие страны через «зерновой коридор» ушло так или иначе не более четверти всего отправленного объема продовольствия. Пятое. Реализована возможность покрытия части долгов бандеровцев перед странами НАТО за оказываемую помощь.

Решение о выходе России из так называемой «зерновой сделки», таким образом, совершенно верное. Как водится, это решение запоздалое. При этом есть опасность, что нас в итоге «уговорят». Что теперь делать? Первое. Жёстко атаковать подконтрольные бандеровцам порты, вывести их из строя. Второе. Оказать продовольственную помощь нуждающимся странам, которые занимают дружественную (именно дружественную, а не нейтральную) позицию в отношении России. Третье. Блокировать любую возможность морского сообщения с подконтрольными бандеровцам портами».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Россия приостанавливает реализацию зерновой сделки на неопределенный срок, сказано 29 октября в заявлении МИД РФ. Москва приняла такое решение после атаки, совершенной против кораблей ЧФ РФ в Севастополе — этот теракт был проведен Киевом при участии британских специалистов.

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