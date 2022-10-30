Лондон, 30 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Личный мобильный телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс был взломан, возможно, хакерами из России. Об этом 29 октября написала британская газета Daily Mail со ссылкой на источники.

Prime Minister's Office Лиз Трасс

Уточняется, что факт взлома был выявлен во время летней предвыборной кампании Консервативной партии и предшественник Трасс — Борис Джонсон — скрыл эти данные от общественности.

Также указывается, что вскрывшие телефон смогли получить доступ к сверхсекретным перепискам Трасс с ключевыми международными партнерами, а также с содержанием её частных бесед с ведущим политическим союзником — Кваси Квартенгом.

«Это не очень хорошо для спецслужб, если телефон министра иностранных дел может быть так легко украден для отправки щепетильных личных сообщений агентами, предположительно, работающими на Россию», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что немецкая металлургическая компания Aurubis подверглась масштабной хакерской атаке.