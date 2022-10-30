30 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 10:58 — REGNUM Когда польская газета Rzeczpospolita сообщила о том, что апостольский нунций в Польше архиепископ Сальваторе Пеннаккьо направил приглашение на прием в нунциатуру послу России Сергею Андрееву, и тот воспользовался приглашением, что «обескуражило» источник издания в польских дипломатических кругах, это выглядело обычной проходной журналистской публикацией. Однако затем этот «инцидент» стали активно разыгрывать как польские власти и политики, так и Конференция католического епископата в Польше.

Собор Святого Петра. Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

Акцент был задан первоначальной статьей Rzeczpospolita и последовавшими за ней комментариями. «Неуместным со стороны нунциатуры было и то, что она не сообщила другим гостям, что приглашение было направлено и Сергею Андрееву, — написал один из обозревателей газеты. — С самого начала конфликта в [б. УССР] Ватикан пытался проводить политику примирения. Сначала Папа долгое время не упоминал агрессора и хотя выразил солидарность с [выходцами из б. УССР], подчеркнул, что происходящее в [б. УССР] является преступлением, направил в Киев своих представителей, в то же время он ведет переговоры с Россией. Эта политика «протянутой руки», которая тем не менее предполагает диалог с агрессором, возможно, заканчивающийся мирными переговорами в ближайшем будущем, не вызывает одобрения мирового общественного мнения. И все же папа Римский последователен и хочет поговорить и с Путиным, и с Зеленским». В свою очередь бывший польский дипломат Ежи Марек Новаковский в эфире телеканала Polsat назвал приглашение российского посла на прием в нунциатуру «не очень элегантным поступком по отношению к другим послам».

Начиная с 24 февраля, Варшава пытается сделать Андреева изгоем. Посла не приглашают ни на какие церемонии с участием польских властей, подобным образом ведут себя и некоторые другие послы, аккредитованные в Польше. Официальная польская пропаганда утверждает, что Андреев находится в полной изоляции, но это не так. Как указывает обозреватель портала Onet Витольд Юраш, «не далее как три недели назад я своими глазами видел российского посла на приеме по случаю национального праздника Саудовской Аравии в отеле Sheraton в Варшаве, а до этого еще как минимум на одном дипломатическом приеме. После приема в посольстве Саудовской Аравии я написал комментарий о том, насколько неуместно, что не только от польских властей, но даже от МИД Польши никто не появился на нем. А такое поведение считается неуважительным по отношению к стране, устраивающей прием». Однако в данном случае Варшава руководствуется не дипломатическими нормами, а политическими. Об этом открыто заявил официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина в эфире радиостанции RMF24. По его словам, Святой престол и нунций имели право пригласить российского посла, но им следовало подумать, стоит ли это делать, поскольку есть вещи «немного более неосязаемые, чем дипломатический протокол, включая отказ приглашать преступников за стол».

Сергей Андреев Посольство России в Польше

Более того, как пишет портал Katolicka Agencja Informacyjna, «после многочисленных вопросов о визите российского посла за информацией по этому вопросу в апостольскую нунциатуру обратился пресс-секретарь Конференции католического епископата Польши отец Лешек Генщак. Он получил разъяснение, что эта встреча послов в нунциатуре была обычной прощальной и приветственной встречей по случаю окончания или начала миссии некоторых из них. Такие приемы периодически организуются нунцием, как деканом дипломатического корпуса послов, аккредитованных в Варшаве». В данном случае удивляет сам факт подобного запроса и публичное обнародование информации о нем. Фактически польский епископат заявил, что имеет право вмешиваться в дипломатические отношения Ватикана с третьими странами. Сообщивший об «инциденте» с российским послом американский католический портал The Pillar напомнил в этом контексте, что «позиция Святого престола в отношении войны в [б. УССР] часто подвергается критике в кругах польской Церкви», а «президент Конференции католического епископата Польши архиепископ Станислав Гондецкий сказал в мае, что подход Ватикана к России «наивен и утопичен».

Сегодня такое вызывающее поведение Варшавы в отношении Святого престола, судя по всему, связано с сообщениями об активизации ватиканской дипломатии в деле организации переговоров между Россией и США относительно кризиса в б. УССР, намек на что сделал на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с папой Франциском. Без сомнений, это вызывает сильное беспокойство Польши, прикладывающей все усилия, чтобы сорвать любой диалог России с какими-либо странами, особенно западными и особенно Ватиканом. Варшава ведет себя подобно администрации президента США Дональда Трампа в бытность продления в 2020 году подписанного в 2018 году временного соглашения о назначении епископов между Святым престолом и Китаем. Тогдашний госсекретарь США Майк Помпео чуть ли не открыто требовал от Ватикана разорвать соглашение. Однако Святой престол — это не Польша, трепетно реагирующая на окрики из Вашингтона. Ватиканская дипломатия работает по своему сценарию, а для Святого престола характерна долгая память в отношении тех, кто пытается давить на него, тем более публично.