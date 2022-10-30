Новосибирск, 30 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Новосибирск 30 октября прибыли 65 подростков из Донецкой Народной Республики, которые будут учиться в Сибирском кадетском корпусе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Правительство Новосибирской области Прибытие кадетов из ДНР в Новосибирск

По словам министра образования региона Сергея Федорчука, 17 девочек и 48 мальчиков разных возрастов приехали в дни школьных каникул, поэтому у них будет время спокойно отдохнуть и ознакомиться с городом.

«Процесс обучения будет строиться на совместном общении ребят из разных регионов и городов, будь то Новосибирск или Донецк — все они молодые граждане России. Новосибирская область, власти региона сделают все необходимое, для того, чтобы процесс обучения был организован на высоком уровне», — отметил чиновник.

Ранее дети учились в школе №4 — кадетском корпусе имени А. В. Захарченко Донецкой Народной Республики. В Новосибирске они будут жить в общежитии Сибирского кадетского корпуса.