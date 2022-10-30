Ханты-Мансийск, , 08:57 — REGNUM Югра получит свыше 890 млн рублей на доплаты медикам. Об этом заявила в своём телеграм-канале глава региона Наталья Комарова.

Врач Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Депутат Государственной думы Ольга Ануфриева сообщила о выделении Комиссией Федерального Собрания РФ из резервного фонда правительства РФ бюджету фонда ОМС автономного округа 890, 6 млн рублей на достижение целевого показателя оплаты труда отдельным категориям медицинских работников (указ президента РФ от 07.05.2012 №597)», — отметила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа.

Напомним, согласно «майскому» указу президента РФ Владимира Путина, средний медперсонал должен получать на ставку 100% средней зарплаты по региону, а врачи — 200%.

Согласно данным Тюменьстата за январь–август средняя заработная плата без выплат социального характера работников организаций составила в Югре 104 484 рубля, в здравоохранении — 93 161 рубль.

Читайте ранее в этом сюжете: Врачи ЕАО увольняются из-за неисполнения майских указов президента