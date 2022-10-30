Токио, 30 октября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Неудача миссии по запуску ракеты Epsilon со спутниками могла быть вызвана неисправностью в топливной системе второй ступени носителя. Об этом сообщает пресс-служба Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Jaxa.jp Япония. Старт ракеты H-IIA F40

Запуск ракеты Epsilon проводился 12 октября с космического центра Утиноура на острове Кюсю. Ракета должна была вывести на околоземную орбиту восемь спутников, однако после запуска носитель отклонился от планируемой траектории.

В JAXA приняли решение о дистанционном уничтожении носителя. В японском агентстве сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Предварительное расследование инцидента показало, что сбой мог быть вызван проблемами в работе топливной системы второй ступени носителя. Газ подавался в недостаточном объёме, одной из причин могла стать поломка трубки, использующейся для подачи газа.

Японская ракета-носитель Epsilon разработана агентством JAXA и компанией IHI Corporation. Первый запуск этого носителя состоялся в сентябре 2013 года. Всего было проведено шесть стартов ракет Epsilon, неудачей завершился только последний из них.