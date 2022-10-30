Хельсинки, , 08:54 — REGNUM В случае, если в предстоящую зиму в Финляндии из-за прекращения поставок российской электроэнергии не будут проводиться веерные отключения света, жители этой страны могут начать гибнуть от холода. Об этом 29 октября сообщило агентство Bloomberg.

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уточняется, что, несмотря на то, что Финляндия импортировала из России только небольшую часть электричества, прекращение её поставок может стать причиной негативных последствий.

По словам менеджера по сетевым операциям в финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкина, в случае, если не осуществлять намеченные отключения электроэнергии, в некоторых финских регионах может произойти крупномасштабный сбой, в результате которого «люди могут погибнуть» от холода.

Также указывается, что, по данным минобороны Финляндии, при отключении электричества и температуре воздуха от — 20 °C сразу перестанут работать электроприборы и общественный транспорт, а также остановится функционирование банкоматов и платежных карт, и закроются заправочные станции.

При этом отмечается, что спустя 18 часов после этого температура воздуха в жилых домах опустится до +10 °C, через 30 часов деревянные жилые дома промёрзнут и появится угроза прорыва труб, через 36 часов температура воздуха в многоквартирных бетонных домах также опустится до +10 °C. Кроме того, спустя четыре дня из-за морозов в большей части домов лопнут трубы, и людей будет необходимо эвакуировать.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что правительство Финляндии планирует выделить 6 млн евро на строительство «тестового варианта» забора на границе с Россией.