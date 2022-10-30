Хельсинки, 30 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В случае, если в предстоящую зиму в Финляндии из-за прекращения поставок российской электроэнергии не будут проводиться веерные отключения света, жители этой страны могут начать гибнуть от холода. Об этом 29 октября сообщило агентство Bloomberg.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

Уточняется, что, несмотря на то, что Финляндия импортировала из России только небольшую часть электричества, прекращение его поставок может стать причиной негативных последствий.

По словам менеджера по сетевым операциям в финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкина, в случае, если не осуществлять намеченные отключения электроэнергии, в некоторых финских регионах может произойти крупномасштабный сбой, в результате которого «люди могут погибнуть» от холода.

Также указывается, что, по данным минобороны Финляндии, при отключении электричества и температуре воздуха от — 20 °C сразу перестанут работать электроприборы и общественный транспорт, а также остановится функционирование банкоматов и платежных карт и закроются заправочные станции.

При этом отмечается, что спустя 18 часов после этого температура воздуха в жилых домах опустится до +10 °C, через 30 часов деревянные жилые дома промёрзнут и появится угроза прорыва труб, через 36 часов температура воздуха в многоквартирных бетонных домах также опустится до +10 °C. Кроме того, спустя четыре дня из-за морозов в большей части домов лопнут трубы и людей будет необходимо эвакуировать.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что правительство Финляндии планирует выделить 6 млн евро на строительство «тестового варианта» забора на границе с Россией.