30 октября 2022 | Время чтения 3 мин

К "призраку Киева", бабушке — отравительнице русских солдат и другим мифическим персонажам киевской пропаганды присоединился охотник на фазанов и БПЛА

Владимир Бадмаев, , 11:07 — REGNUM Желание европейских СМИ найти позитивные новости в идущем на территории бывш. УССР конфликте естественно и понятно. Это позволяет перекрыть реальное положение дел, которое складывается отнюдь не благоприятно для киевского режима, который поддерживают страны ЕС.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако порой это желание доходит до абсурда. Так на днях одно из крупнейших итальянских изданий — La Repubblica рассказало о киевском полицейском по фамилии Чичрко, увлекающемся охотой на фазанов, который из автомата сбил российский беспилотник, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автор пафосно отмечает, что для охотника разница между фазаном и дроном оказалась не такой уж большой.

Однако восторженных отзывов от читателей издание не дождалось. Исключительное большинство итальянских комментаторов в соцсетях отреагировали на новость шутками и издёвками.

«Новый национальный герой — охотник на фазанов и беспилотники. Добавим к мифической старушке, которая травила русских тортами, «призраком Киева» и другими фантастическими персонажами», — смеётся Давиде Н.

«Точно, там же с Калашниковыми охотятся», — заметил Фабио Д. В.

«Просто замечу, что об этом рассказал охотник», — намекает на пресловутые охотничьи байки Джанни К.

«Слава богу, что он не грибник», — вставил Оттавио Д. (в Италии грибники считаются более склонными к преувеличениям, чем охотники).

Василий Перов. Охотники на привале. 1871

«Отличная новость! А когда расскажете про рыбака, который потопил подводную лодку своей удочкой или сетями?» — поинтересовался Марко Д.

Многие вспоминают других фантастических «героев», о которых ранее писали итальянские массмедиа. Наиболее запомнилась читателям, по всей видимости, уже упомянутая выше бабушка, якобы убившая в марте восемь российских солдат отравленными пирожками. Последние в Италии почему-то превратились в торт.

Заметим, что весной 2022 года в Европе с подачи киевской пропаганды были особенно популярны рассказы о голодающей армии России, у которой «вот-вот» закончатся танки, ракеты и боеприпасы.

«Молодцы, но бабушка, которая подсыпала яд в торт, остаётся пока непревзойдённой», — заявил Луиджи В.

«Определённо, это внук той старушки, которая кормила русских солдат отравленным тортом», — считает Лука Б.

«Возможно, это родственник той бабушки, которая сбила дрон с балкона, кинув в него банку с соленьями», — вспомнил другую героиню Алессандро Ф.

Впрочем, некоторые комментаторы вместо шуток и издевательств сокрушаются состоянием журналистики в стране. Они отмечают, что мейнстримным европейским СМИ падать больше некуда.

«Да, конечно, очень достоверная история. И наши журналисты всё печатают без проверки. Куда мы катимся?» — возмущается Джузеппе П.

«В Киеве МиГи как фазаны, для охоты на них хватит автомата. Вы уже ничего больше не сможете сделать, чтобы ещё больше потерять доверие, даже если оно когда-то было», — обращается Джанни М. к итальянским СМИ.

«Ну, пожалуйста… для чего вы пишете такие новости? Чтобы все посмеялись? Зенитные системы не справляются с дронами и ракетами, хотя они предназначены именно для этого. Возможно, из Калашникова и можно попасть в беспилотник на пределе радиуса действия боеприпаса, но пуля 7,62×39 точно не обладает такой энергией, чтобы уничтожить его», — резонно замечает Лучано О.

«Нам говорят, что русские самолёты сбивают автоматами, потом пишут, что Россия угрожает вторгнуться в Европу. Что-то не так с этими новостями или я чего-то не понимаю?» — заключил Стелло Р.

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