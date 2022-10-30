Вашингтон, 30 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Американскому лидеру Джо Байдену во время голосования на промежуточных выборах в конгресс пришлось позвать на помощь волонтера, передает MSNBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

30 октября Байден принял участие в досрочном голосовании на промежуточных выборах в Конгресс страны вместе с 18-летней внучкой Натали Байден в городе Уилмингтон (штат Дэлавер).

После заминки во время регистрации, когда Байден подписался за выданный бюллетень, он проследовал в кабинку. Спустя некоторое время ему понадобилась помощь, он обратился к волонтеру.

После этого сотрудник начал объяснять президенту дальнейшие шаги. Всего президент США провел к кабинке около полутора минут, его внучка Натали, голосовавшая в первый раз, потратила менее минуты.