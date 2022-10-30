Москва, , 08:40 — REGNUM Из-за ожидаемой непогоды городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Первый снег в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Согласно прогнозам синоптиков, сегодня погода резко ухудшится. Ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/c. В ночь на понедельник выпадет первый снег, его прирост может составить до 1 см. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности», — отметил он.

По его словам, подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог. На круглосуточном дежурстве — 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.