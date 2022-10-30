Вашингтон, 30 октября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден перепутал количество штатов в стране и заявил, что Штаты состоят из 54 административно-политических единиц. Оговорка произошла во время выступления Байдена в Пенсильвании, передает 30 октября Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Без шуток. Вот почему мы победили в 2018 году. Побывали в 54 штатах», — оговорился американский лидер. Государство состоит из 50 штатов и федерального округа Колумбия.

31 августа Байден перепутал начало конституции США с первой фразой другого документа — Декларации независимости.

The Washington Post ранее отметила, что изменения состояния Байдена за последние 10 лет очень заметны, его поведение на публике ставит под сомнение возможность переизбрания.

А Илон Маск выразил даже мнение, что действующий президент слишком стар для второго срока.