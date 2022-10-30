Токио, 30 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Сеть выложили новый тизер-трейлер будущего аниме-сериала NieR: Automata Ver 1.1a, на основе игры от студии Platinum Games. Ролик был опубликован 30 октября на портале Anime News Network.

Скриншот из трейлера Аниме-сериал NieR: Automata Ver1.1a

В очередном ролике японская анимационная студия A-1 Pictures показали робота-пацифиста Паскаля, которого в сериале озвучит актриса и певица Аой Юки. Помимо видео, авторы шоу также опубликовали постер с персонажем.

Напомним, премьера NieR: Automata Ver 1.1a состоится в январе 2023 года. Ранее A-1 Pictures сообщила, что озвучивать персонажей сериала будет тот же основной состав актёров, которые участвовали в реализации проекта игры NieR: Automata.