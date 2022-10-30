Кызыл, , 08:34 — REGNUM В Туве против 29-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности дочери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Младенец Pexels.com

По данным следствия, вечером 27 октября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прилёг рядом с девочкой, которой от роду исполнился месяц.

«Не убедившись в безопасности ребенка мужчина, проявляя преступную небрежность, во время сна воспрепятствовал свободному процессу дыхания малолетней дочери, в результате чего ей была причинена компрессионная асфиксия, от которой наступила ее смерть», — отметили в ведомстве.

Точную причину смерти младенца установят судмедэксперты. В рамках расследования следователи установят способствовавшие совершению преступления условия и оценят действия органов профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная трагедия произошла в регионе менее месяца назад. Ночью 4 октября 36-летняя женщина во время сна придавила пятимесячного сына, в результате чего тот скончался.

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