Лондон, 30 октября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Разрешение на размораживание части счетов российского бизнесмена Петра Авена для того, чтобы у него была возможность оплатить долги и осуществлять повседневные траты, дали власти Великобритании. Об этом 29 октября сообщила британская газета The Daily Telegraph.

(сс) Администрация президента России Петр Авен

По информации издания, Авен получит доступ к £1 млн ($1,16 млн по текущему курсу) и минфин Британии позволил проживающему на территории страны предпринимателю из России снимать со своих счетов каждый месяц по £60 тыс. ($70 тыс.) на покрытие текущих расходов.

Кроме того, отмечается, что также бизнесмену разрешат снять со своих счетов единовременно £388 тыс. ($450 тыс.) для расплаты с долгами, возникшими у него после того, как 28 февраля он был внесён в санкционный список Британии и лишился доступа к значительной части собственных денег.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что приостановка Россией своего участия в зерновой сделке является «возмутительной».