Херсон, , 08:29 — REGNUM ВСУ готовятся совершить в скором времени широкомасштабное наступление на регион, заявил заглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Кирилл Стремоусов Khogov.ru

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«Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы», — отметил он в интервью РИА Новости.

Он добавил, что ВС РФ контролируют ситуацию на линии фронта, выстроив несколько линий эшелонированной обороны.

Ранее ВСУ попытались начать наступление в районе с. Брускинское на Херсонщине, но благодаря успешным действиям ВС РФ противник был отброшен на исходные позиции.