Вашингтон, 30 октября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, который ранее приобрёл Twitter, распорядился с 29 октября начать сокращение сотрудников этой компании. Об этом 30 октября сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

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По информации последних, некоторые из отделов компании будут сокращены в большей степени по сравнению с другими.

Также указывается, что от начальников отделов уже попросили списки сокращаемых сотрудников. При этом число таких работников не уточняется. В общей сложности в компании работает порядка 7,5 тыс. человек.

Кроме того, добавляется, что сокращение должно быть проведено до 1 ноября, даты, в которую сотрудники получают гранты в виде акций компании, что составляет значительную часть их зарплаты. Сокращением до этой даты Маск может избежать выплаты таких грантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Илон Маск завершил сделку по приобретению компании Twitter, являющейся владельцем одноимённой соцсети.