Иркутск, 30 октября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Иркутской области за девять месяцев 2022 года построено 910,1 тыс. кв. метров жилья, что на 3,5% больше показателей января-сентября 2021 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

«Всего в текущем году планируется сдать не менее одного миллиона 115 тысяч квадратных метров жилья. Уверен, что все условия для этого есть», — добавил руководитель субъекта, выступая на отчётном годовом собрании Союза строителей региона.

Организация объединяет 80 крупных, средних и малых строительных предприятий. По словам Кобзева, повышение доступности жилья и улучшение комфортности городской среды невозможно без объединения усилий власти, застройщиков и других организаций.