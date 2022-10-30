Вашингтон, 30 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Американские технологические гиганты, включая Amazon и Intel, объявили о сокращении планируемых расходов на следующий год из-за снижения финансовых показателей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Biodin Компания Amazon

Финансовый директор Amazon Брайан Олсавски рассказал о сокращении расходов в ходе телефонной конкуренции. Он сообщил, что компания приостановит расширение некоторых подразделениях и свернёт ряд проектов.

Ранее в Amazon уже закрыли программу по разработке самоуправляемых роботов для доставки и ориентированный на детей проект в сфере виртуальной реальности Amazon Explore. Эти решения приняты на фоне падения акций компании и роста расходов.

Представители Intel также сообщили о снижении расходов. После объявления о падении выручки на 20% в третьем квартале 2022 года в компании объявили о сокращении рабочих мест.

Планы по сокращению расходов представила и компания Apple, меньше пострадавшая от падения акций американских IT-гигантов. В 2023 году в Apple планируют сократить расходы и замедлить набор новых сотрудников.