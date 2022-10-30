Сан-Франциско, США, , 08:23 — REGNUM Состояние супруга спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси улучшается, после перенесённой Полом Пелоси операции после нападения злоумышленника. Соответствующее заявление было опубликовано 29 октября на сайте Нэнси Пелоси.

Нэнси Пелоси Paladin for Congress

Политик выразила благодарность сотрудникам полиции и спецслужб экстренного реагирования, которые приехали на вызов после нападения на её супруга. Кроме того, она поблагодарила врачей, оказавших помощь её мужу после нападения, и отметила, что сейчас состояние Пола Пелоси продолжает улучшаться, благодаря стараниям медиков.

Пол Пелоси, супруг спикера палаты представителей конгресса США перенёс хирургическую операцию после нападения на него 42-летнего мужчины. Злоумышленник нанёс пожилому 82-летнему супругу Нэнси Пелоси удары молотком. Нападавшего удалось задержать.

Сама Нэнси Пелоси в момент инцидента находилась в Вашингтоне и немедленно вылетела домой, как только узнала о произошедшем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что нападавший на супруга Нэнси Пелоси мужчина предстанет перед судом 1 ноября.

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