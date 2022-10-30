Сан-Франциско, США, 30 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Состояние супруга спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси улучшается после перенесённой Полом Пелоси операции из-за нападения злоумышленника. Соответствующее заявление было опубликовано 29 октября на сайте Нэнси Пелоси.

Paladin for Congress Нэнси Пелоси

Политик выразила благодарность сотрудникам полиции и спецслужб экстренного реагирования, которые приехали на вызов после нападения на её супруга. Кроме того, она поблагодарила врачей, оказавших помощь её мужу после нападения, и отметила, что сейчас состояние Пола Пелоси продолжает улучшаться благодаря стараниям медиков.

Пол Пелоси, супруг спикера палаты представителей Конгресса США, перенёс хирургическую операцию после нападения на него 42-летнего мужчины. Злоумышленник нанёс пожилому 82-летнему супругу Нэнси Пелоси удары молотком. Нападавшего удалось задержать.

Сама Нэнси Пелоси в момент инцидента находилась в Вашингтоне и немедленно вылетела домой, как только узнала о произошедшем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что напавший на супруга Нэнси Пелоси мужчина предстанет перед судом 1 ноября.