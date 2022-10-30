Ясиноватая, ДНР, , 08:21 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую снарядами натовского калибра. Об этом 30 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

Следите за развитием событий в трансляции: «Оборона под Херсоном, наступление под Донецком: все новости о СВО»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:18 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке восемь натовских снарядов.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ выпустили по Горловке восемь натовских снарядов