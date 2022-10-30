Горловка, ДНР, 30 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Горловке восемь натовских снарядов. Об этом 30 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️06:10 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 8 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Города Донецк и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь быди обстреляны накануне.