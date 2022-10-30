Ханты-Мансийск, 30 октября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Власти Югры расширили список технических средств для инвалидов. Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи ХМАО.

Maxpixel.freegreatpicture.com Инвалид

Одобрение получила инициатива регионального департамента социального развития по дополнению списка электрическим подъемником.

» Данным техническим средством реабилитации смогут воспользоваться порядка четырех тысяч югорчан», — отметила Наталья Комарова.

Отметим, что в мае 2022 года в Югре в список технических средств для инвалидов внесли комплектующие к кохлеарным имплантантам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инвалиды Югры не всегда могут воспользоваться своим правом воспользоваться бесплатными техническими средствами. В Нижневартовске женщину инвалида-колясочника с 25-летним стажем не обеспечивают медицинскими изделиями и паллиативной помощью. «Одно выпрошу, другое не дают», — заявила югорчанка. Её случаем заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.