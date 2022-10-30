Вашингтон, 30 октября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Приостановка Россией своего участия в «зерновой сделке» является «возмутительной». Такое мнение 29 октября высказал журналистам президент США Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Это просто возмутительно, это приведет к усилению голода. У них нет никаких причин действовать подобным образом», — сказал он.

Также Байден обвинил Россию в том, что она якобы «ищет какое-то обоснование», чтобы заявить, что их заставили принять такое решение из-за действия стран Запада, и добавил, что в нём «нет никакой заслуги».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что РФ приостанавливает своё участие в вывозе продукции из находящихся под контролем киевского режима портов на территории б. УССР из-за теракта в акватории Севастополя.