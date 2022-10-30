Кемерово, 30 октября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Автомобилистов в Кемеровской области предупредили об ухудшении погодных условий. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Dtp-online-news.ru Гололед

По данным синоптиков, в течение суток в Кузбассе ожидаются снег и сильный ветер до 18 метров в секунду.

«В ближайшие дни ожидается минусовая температура, что будет приводить к активному замерзанию влаги на дороге», — добавили в ведомстве.

В связи с этим, как напоминают правоохранители, на дорогах возможен гололёд. Водителей призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, и по возможности отказаться от загородных поездок.