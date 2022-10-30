Сеул, 30 октября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Мировые лидеры выразили соболезнования народу Южной Кореи в связи с массовой гибелью людей в результате давки в Сеуле. Об этом 30 октября сообщает агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Мы скорбим вместе с народом Республики Корея и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Соединенные Штаты поддерживают Республику Корея в это трагическое время», — сказано в заявлении президента США Джозефа Байдена.

«Я выражаю соболезнования гражданам Сеула и корейскому народу в связи с катастрофой в Итхэвоне. Франция с вами», — написал в своём послании на французском и на корейском языках президент Франции Эммануэль Макрон.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна «глубоко опечалена» произошедшей трагедией.

«Глубоко опечален ужасными событиями в центре Сеула. То, что должно было стать праздником, превратилось в трагедию с таким количеством молодых жертв. Мы с народом Республики Корея в этот трудный момент», — с такими словами обратился к народу Южной Кореи Жозеп Боррель, глава дипломатии Европейского союза.

Аналогичные послания в адрес народа Южной Кореи направили премьер-министр Великобритании ИА REGNUM президент Мексики Мануэль Обрадор, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, а также ряд других политических деятелей из разных стран мира.