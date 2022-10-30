Хельсинки, , 08:06 — REGNUM Жители Финляндии могут умереть от холода из-за разрыва страны энергетических связей с Россией. Об этом 30 октября сообщает Bloomberg.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Поставки электричества в Финляндию с 14 мая прекратились российским энергохолдингом «Интер РАО». Причиной стали сложности с приёмом платежей за ранее проданную электроэнергию. В прошлом году Россия снабдила Финляндию ресурсом на сумму 8,2 млрд рублей.

Даже с учётом того, что в Финляндию поступала от России лишь малая часть приобретаемой электроэнергии, страна может столкнуться с негативными последствиями. По словам менеджера по сетевым операциям финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкина, жители могут погибнуть от холода, если не перейти на практику запланированных отключений электричества.