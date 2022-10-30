Санкт-Петербург, 30 октября, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Кинофестиваль «Балабанов: до и после» проходит в Санкт-Петербурге при поддержке Минкультуры РФ с 29 октября по 6 ноября, сообщается на сайте смотра.

Олег Беляев Алексей Балабанов

Фестиваль приурочен к 30-летию кинокомпании СТВ, которая выпустила почти все режиссёрские работы Алексея Балабанова. В рамках фестиваля на студии «Ленфильм» пройдут киносеансы, где также будут представлены фильмы режиссёров Сергея Бодрова-младшего, Максима Пежемского, Игоря Волошина, Рустама Мосафира и других.

Показы будут представлять участники съёмочных групп и критики. В программу смотра входит обсуждение фильмов со зрителями.

Также в рамках смотра пройдёт конференция «Балабановские чтения». Конференция состоится в комплексе «Севкабель порт», где уже работает посвящённая Балабанову выставка.