Сеул, 30 октября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Полиции Южной Кореи удалось установить личности 140 из 151 погибшего в давке на фестивале в Сеуле. Об этом 30 октября сообщает телеканал KBS.

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Во время фестиваля в Сеуле в честь Хэллоуина из-за большого скопления людей образовалась давка. Это привело к трагедии, в которой погиб 151 человек, в их числе три гражданки Российской Федерации.

По уточнённым данным, 82 человека пострадали. В фестивале в Сеуле в основном принимала участие молодёжь, среди жертв и пострадавших люди младше 30 лет.

В стране объявлен национальный траур, который продлится до 5 ноября. Организаторы отменяют мероприятия по случаю Хэллоуина.