Сеул, 30 октября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. До трёх человек возросло количество погибших в результате массовой давки в Сеуле граждан России. Об этом 30 октября сообщили журналистам в посольстве России в Южной Корее.

Южная Корея

Как уточнил заведующий консульским отделом Денис Абдрашиков, число погибших в результате давки в районе Ихэвон в центре Сеула граждан России выросло до трёх. Погибли две девушки на месте происшествия, третья девушка скончалась после госпитализации.

Российский дипломат отметил, что иных данных о погибших либо пострадавших в давке в Сеуле гражданах России у посольства нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате массовой давки, возникшей на улице Ихэвон в центре Сеула во время празднования Хэллоуина, погиб 151 человек, 82 человека пострадали. Среди погибших — 19 иностранных граждан, в основном это выходцы из стран Юго-Восточной Азии.

Из-за произошедшей в Сеуле трагедии в Южное Корее начали отменять мероприятия по случаю Хэллоуина.