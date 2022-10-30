Ханты-Мансийск, 30 октября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Власти Югры подали заявку на федеральную субсидию по проекту «Чистая вода» на софинансирование строительства водоочистной станции в Нефтеюганске. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в своём телеграм-канале.

admugansk.ru Строительство фильтровальной станции в Нефтеюганске. Скриншот онлайн трансляции горадминистрации.

«При одобрении заявки, 176,2 федеральных и 457 окружных млн рублей будут направлены на строительство фильтровальной станции (станция ВОС) в Нефтеюганске для нужд 127 тысяч человек. Она должна быть введена в эксплуатацию в марте 2023 года», — отметила глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильтровальную станцию для водозабора Нефтеюганска оценили в 1,1 млрд рублей. Мощность водозаборных очистных сооружений будет достигать 20 тыс. куб. метров воды в сутки. Конкурс на строительство объекта выиграло московское ООО «Атомстройпроект». Строительство станции стартовало в марте 2022 года. Срок возведения по контракту — 13,5 месяца. Отметим, что за ходом строительства фильтровальной станции можно следить в прямом эфире на сайте горадминистрации Нефтеюганска.