Пекин, 30 октября, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Специалисты завершили испытания лабораторного модуля «Мэнтянь» перед запуском к китайской орбитальной станции «Тяньгун». Об этом сообщает информационное агентство Цайлянь.

Saggittarius A Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун»

Предстартовая проверка модуля проводилась на космодроме «Вэньчан» на юге Китая. Тесты были успешно завершены 29 октября. Запуск должен состояться в текущем году. Модуль будет стартовать на ракете-носителе «Чанчжэн-5B».

«Мэнтянь» станет третьим модулем в составе «Тяньгун», который завершит формирование орбитальной станции. В настоящее время станция состоит из базового модуля «Тяньхэ» и лабораторного модуля «Вэньтянь».

Новый лабораторный модуль будет использоваться для исследований в сфере фундаментальной физики и материаловедения. Модуль «Вэньтянь» предназначен в основном для биологических исследований.

Китай начал разворачивать орбитальную станцию в апреле 2021 года с запуска базового модуля. Модуль «Вэньтянь» был состыкован с «Тяньхэ» в июле 2022 года.