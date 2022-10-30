Сеул, 30 октября, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Национальный траур объявлен в Южной Корее в связи с гибелью 151 человека в районе Ихэвон в Сеуле. Об этом 30 октября сообщает агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Президент Юн Сок Ёль обратился к нации в прямом эфире в связи с произошедшей трагедией в Сеуле, в результате которой погибли 151 человек, многим из погибших было меньше 20 лет. Глава Южной Кореи объявил в стране национальный траур до 5 ноября и отдал приказ все государственным учреждениям в стране приспустить флаги.

Юн Сок Ёль выразил слова соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Кроме того, он заявил, что правительство окажет помощь при организации похорон и объявляет мобилизацию для сотрудников службы неотложной помощи.

«Самое главное — установить причину давки и предотвратить подобные трагедии. Мы тщательно расследуем причину произошедшего и внесем фундаментальные улучшения, чтобы подобные трагедии больше не повторялись», — указал Юн Сок Ёль.

Также лидер Южной Кореи отметил, что даст поручение МВД и другим ведомствам провести проверку празднований Хэллоуина и других фестивалей и массовых мероприятий на соблюдение должного уровня обеспечения безопасности.

Сразу же после обращения к нации лидер Южной Кореи посетил место трагедии, а затем принял участие в экстренном заседании правительства, на котором обсуждались вопросы, связанные с произошедшей в Сеуле трагедией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что среди погибших в давке в Сеуле 19 иностранных граждан были две гражданки России.