Сеул, , 07:25 — REGNUM Организаторы мероприятий по случаю Хэллоуина начали отменять запланированные развлечения из-за трагедии в Сеуле. Об этом 30 октября сообщает агентство Рёнхап.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В Южной Кореи объявили национальный траур из-за трагедии в Сеуле. Там в результате давки на фестивале по случаю Хэллоуина погиб 151 человек, ещё 82 пострадали. Среди жертв есть иностранные граждане, из них две гражданки Российской Федерации.

Ассоциация торговцев торговой улицы Сонан города Чхонджу 30 октября заявила, что отменяет мероприятие «День Хэллоуина». Оно должно было проходить несколько дней, с 29 по 31 октября. Там сообщили, что праздничный реквизит убирают из-за трагедии.

Помимо этого мероприятия под отмену попал культурный фестиваль в честь Хэллоуина в уезде Мэндон провинции Чхунчхон-Пукто.

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