Могадишо, , 06:59 — REGNUM До 100 человек возросло число погибших в результате атаки боевиков возле здания минобразования в столице Сомали городе Могадишо. Об этом 30 октября сообщает агентство Reuters.

Сомали Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Президент страны Хасан Шейх Махмуд уточнил, что возле здания минобразования взорвались как минимум два заминированных автомобиля. В результате взрывов и последовавшей за ними перестрелки погибли сто человек, ещё около 300 получили ранения.

Основная часть погибших — мирные жители. Кроме того, телерадиокомпания Shabelle сообщила, что среди погибших — репортер местного телеканала и начальник районной полиции. Портал Garowe также сообщал, что при взрывах мог пострадать фотограф агентства Reuters.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти погибших в результате взрыва заминированного автомобиля и стрельбы в отеле в сомалийском городе Кисмайю.

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