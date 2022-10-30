Могадишо, 30 октября, 2022, 06:59 — ИА Регнум. До 100 человек возросло число погибших в результате атаки боевиков возле здания минобразования в столице Сомали городе Могадишо. Об этом 30 октября сообщает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сомали

Президент страны Хасан Шейх Махмуд уточнил, что возле здания минобразования взорвались как минимум два заминированных автомобиля. В результате взрывов и последовавшей за ними перестрелки погибли сто человек, ещё около 300 получили ранения.

Основная часть погибших — мирные жители. Кроме того, телерадиокомпания Shabelle сообщила, что среди погибших — репортер местного телеканала и начальник районной полиции. Портал Garowe также сообщал, что при взрывах мог пострадать фотограф агентства Reuters.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти погибших в результате взрыва заминированного автомобиля и стрельбы в отеле в сомалийском городе Кисмайю.