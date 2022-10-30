Сургут, Югра, 30 октября 2022, 06:53 — REGNUM В Сургуте проверяется размещённая в СМИ информация об избиении группой учеников своих сверстников. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

Детская драка
Детская драка

Предварительно установлено, что ученики одной из школ Сургута систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их, угрожая и применяя физическое насилие. В один из октябрьских дней 2022 года озлобленные ученики серьёзно избили школьника.

«Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Также по информации об издевательствах над детьми проводит проверку прокуратура ХМАО.