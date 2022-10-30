Сургут, Югра, 30 октября, 2022, 06:53 — ИА Регнум. В Сургуте проверяется размещённая в СМИ информация об избиении группой учеников своих сверстников. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

Детская драка

Предварительно установлено, что ученики одной из школ Сургута систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их, угрожая и применяя физическое насилие. В один из октябрьских дней 2022 года озлобленные ученики серьёзно избили школьника.

«Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Также по информации об издевательствах над детьми проводит проверку прокуратура ХМАО.