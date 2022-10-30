Донецк, 30 октября, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Киевский и Куйбышевский районы Донецка подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Об этом 30 октября в телеграм-канале заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«[Силами ВСУ] в 21:23 (29 октября — прим. ред) из н. п. Нетайлово по Киевскому району выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; в 00:35 из н. п. Нетайлово по Киевскому и Куйбышевскому районам выпущено 4 снаряда калибром 155 мм», — сообщил Кулемзин.

Глава администрации города отметил, что «фашисты дважды открывали огонь по мирным жителям». В Донецке уточняют данные о пострадавших и разрушениях.