Лондон, , 06:32 — REGNUM Разрешение на разморозку части счетов российского предпринимателя Петра Авена дали власти Великобритании. Об этом 30 октября сообщило издание The Daily Telegraph.

Петр Авен (сс) Администрация президента России

Уточняется, что Авен получил доступ к сумме £1 млн ($1,16 млн), из них он сможет раз в месяц снимать £60 тыс. ($70 тыс.) на оплату долгов и покрытие текущих расходов. Кроме того, российский бизнесмен может получить £388 тыс. ($450 тыс.) единовременно для оплаты долгов, которые появились у него после попадания в санкционный список Великобритании и заморозки основной части его активов.

Отмечается, что решение о предоставлении Авену доступа к счетам британские власти приняли ещё в марте, но вскоре после этого бизнесмена заподозрили в попытке обойти санкции. Подозрения вызвала попытка Авена ввезти в страну несколько автомобилей, а также расходы супруги Авена Екатерины Козиной, которая тратила в месяц около £140 тыс. ($162 тыс.). Часть указанной суммы шла на оплату страхования произведений искусств из коллекции бизнесмена, ещё часть — на содержание трёх объектов недвижимости в Великобритании.

Решение о разморозке двух счетов Авена было отклонено магистратским судом лондонского района Вестминстер. Позднее Высокий суд Лондона признал данное решение ошибочным и подлежащим пересмотру.

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