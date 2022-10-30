Власти Британии разрешили разморозить часть счетов бизнесмена из РФ Авена
Лондон, 30 октября, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Разрешение на разморозку части счетов российского предпринимателя Петра Авена дали власти Великобритании. Об этом 30 октября сообщило издание The Daily Telegraph.
Уточняется, что Авен получил доступ к сумме £1 млн ($1,16 млн), из них он сможет раз в месяц снимать £60 тыс. ($70 тыс.) на оплату долгов и покрытие текущих расходов. Кроме того, российский бизнесмен может получить £388 тыс. ($450 тыс.) единовременно для оплаты долгов, которые появились у него после попадания в санкционный список Великобритании и заморозки основной части его активов.
Отмечается, что решение о предоставлении Авену доступа к счетам британские власти приняли ещё в марте, но вскоре после этого бизнесмена заподозрили в попытке обойти санкции. Подозрения вызвала попытка Авена ввезти в страну несколько автомобилей, а также расходы супруги Авена Екатерины Козиной, которая тратила в месяц около £140 тыс. ($162 тыс.). Часть указанной суммы шла на оплату страхования произведений искусств из коллекции бизнесмена, ещё часть — на содержание трёх объектов недвижимости в Великобритании.
Решение о разморозке двух счетов Авена было отклонено магистратским судом лондонского района Вестминстер. Позднее Высокий суд Лондона признал данное решение ошибочным и подлежащим пересмотру.