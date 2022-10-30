Вашингтон, , 06:24 — REGNUM Третий сезон сериала Netflix «Ведьмак» станет последним для Генри Кавилла, он покидает проект. Об этом 30 октября актёр сообщил на своей странице в соцсети.

Ведьмак Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак»

«Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне», — написал Кавилл. Актёр сообщил, что ему на смену придёт Лиам Хемсворт, он предложил коллеге «наслаждаться погружением» в роль и исследовать глубину персонажа.

«Как фанат «Ведьмака», я в восторге от возможности сыграть Геральта из Ривии», — в свою очередь отметил Хемсворт.

Напомним, ранее Генри Кавилл официально объявил о возвращении к роли Супермена в кинокомиксах DC. Ожидается, что премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится летом 2023 года. Лиам Хемсворт приходится младшим братом Крису Хемсворту и Люку Хемсворту. ранее он снялся в фильмах »Неудержимые 2», «Голодные игры», »День независимости: Возрождение» и других.

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