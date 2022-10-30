Сеул, 30 октября, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Во время давки в Сеуле при проведения фестиваля в районе Итхэвон, приуроченного к Хэллоуину, погибли две гражданки России. Об этом 30 октября сообщили в посольстве России в Южной Корее.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

«По имеющейся информации, по состоянию на 11:50 (по местному времени), в результате давки в районе Итхэвон погибли две гражданки Российской Федерации», — содержится в сообщении.

Посольство России в Южной Корее выражает соболезнования семьям и близким погибших. Всем пострадавшим желают скорейшего выздоровления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число жертв в результате давки возросло до 151. Среди них 19 иностранцев.