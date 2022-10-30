В результате давки в Сеуле погибли две гражданки России
Сеул, 30 октября, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Во время давки в Сеуле при проведения фестиваля в районе Итхэвон, приуроченного к Хэллоуину, погибли две гражданки России. Об этом 30 октября сообщили в посольстве России в Южной Корее.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Южная Корея
«По имеющейся информации, по состоянию на 11:50 (по местному времени), в результате давки в районе Итхэвон погибли две гражданки Российской Федерации», — содержится в сообщении.
Посольство России в Южной Корее выражает соболезнования семьям и близким погибших. Всем пострадавшим желают скорейшего выздоровления.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что число жертв в результате давки возросло до 151. Среди них 19 иностранцев.