Сеул, 30 октября, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Гражданка России погибла, ещё одна пострадала в результате давки в ходе празднования Хэллоуина в Сеуле. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба посольства России в Южной Корее.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В российском диппредставительстве уточнили, что согласно последним данным, полученным от местных властей, в результате давки в районе Итхэвон в Сеуле погибла гражданка России. Её данные российские дипломаты ожидают от полиции города.

Ещё одна гражданка России пострадала и была госпитализирована. В посольстве связались с сестрой получившей травмы девушки, дипломаты готовы предоставить пострадавшей любую помощь.

В российском диппредставительстве выразили соболезнования родным и близким погибших в результате трагического происшествия и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что среди 151 погибших в результате давки в Сеуле есть 19 иностранных граждан. Основная часть иностранцев являются выходцами из стран Юго-Восточной Азии.