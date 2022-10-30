Вашингтон, , 06:09 — REGNUM Посла Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолия Антонова возмутила реакция Вашингтона на теракт в порту Севастополя. Ответ Антонова на вопрос СМИ опубликовали 29 октября в телеграм-канале посольства России.

Вашингтон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Реакция Вашингтона на теракт в порту Севастополя поистине возмутительна. Мы не видели никаких признаков осуждения безрассудных действий киевского режима», — отметил Антонов.

Он добавил, что Вашингтон игнорирует указания на причастность британских военных к теракту в порту. В его проведении использовали беспилотные летательные аппараты. При этом последующая после теракта приостановка Россией зерновой сделки в США была воспринята как усугубление глобальной продовольственной проблемы.

«Несправедливо осуждать Россию за приостановку реализации сделки. Это произошло из-за безрассудных действий властей [бывш. УССР]», — подчеркнул Антонов.

После решения Москвы приостановить зерновую сделку президент США Джо Байден назвал такое решение «возмутительным». А американский госсекретарь Энтони Блинкен призвал Россию вернуться к сделке.

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