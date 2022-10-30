Сеул, 30 октября, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Как минимум 19 иностранных граждан погибли в результате массовой давки по случаю празднования Хэллоуин в Сеуле. Об этом 30 октября сообщило агентство Yonhap.

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Как уточнил на брифинге для прессы, который был организован прямо на месте происшествия, глава пожарной охраны Чхве Сон Бом, на настоящий момент насчитывается 151 погибших в результате давки в районе Итхэвэн. Ещё 82 человека получили травмы разной степени тяжести. Уточняется, что среди погибших были подростки в возрасте до 20 лет.

По словам Чхве Сон Бом, среди погибших есть 19 иностранцев, это в основном выходцы из Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии.

Кроме того, власти Сеула получили 355 заявок о пропавших без вести, все заявления переданы на рассмотрение в полицию.