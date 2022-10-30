Донецк, 30 октября 2022, 05:43 — REGNUM Системы Вооружённых сил бывш. УССР не позволяют обеспечивать оборону огневых позиций. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский, передаёт 30 октября ТАСС.
Из-за такого положения военные бывш. УССР вынуждены отводить реактивные системы залпового огня от линии соприкосновения.
«Противник не может обеспечить ПВО над районами огневых позиций артиллерии. Соответственно, единственной защитой в такой ситуации является максимальное удаление от линии боевого соприкосновения», — заявил Андрей Баевский.
Отметим, что Киев обращался к Западу, чтобы получить системы ПВО. Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее заявил, что у страны есть лишь 10% от необходимого количества этих средств.