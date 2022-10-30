Донецк, 30 октября, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Системы Вооружённых сил бывш. УССР не позволяют обеспечивать оборону огневых позиций. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский, передаёт 30 октября ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Из-за такого положения военные бывш. УССР вынуждены отводить реактивные системы залпового огня от линии соприкосновения.

«Противник не может обеспечить ПВО над районами огневых позиций артиллерии. Соответственно, единственной защитой в такой ситуации является максимальное удаление от линии боевого соприкосновения», — заявил Андрей Баевский.

Отметим, что Киев обращался к Западу, чтобы получить системы ПВО. Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее заявил, что у страны есть лишь 10% от необходимого количества этих средств.