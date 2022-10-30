Лондон, 30 октября, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Западные страны составили неверные прогнозы, там наблюдается высокая инфляция. О такой экономической ситуации сообщил 29 октября журнал The Economist.

ИА REGNUM Инфляция

Международный валютный фонд и Федеральная резервная система США составили неверный прогноз. В 2020 году ФРС прогнозировала, что в каждом из последующих двух лет рост цен составит менее 2%. При этом уже в 2021 году ФРС оценила уровень инфляции в 2022 году на отметке в 2,6%. В итоге в год цены росли более чем на 5%.

На росте инфляции также сказалось значительное повышение заработной платы, так как тормозить расходы и инфляцию может снижение реальной зарплаты. Ещё одной причиной такой ситуации на Западе становятся инфляционные ожидания.